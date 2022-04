Anul acesta va fi si recensamantul general al circulatiei rutiere

Programat initial pentru anul 2020, recensamant general al circulatiei rutiere se va desfasura in acest an. Procesul de culegere a datelor este realizat in perioada 4 aprilie - 10 octombrie de Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN) din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Recensamantul vizeaza traficul de pe autostrazi, drumurile nationale si judetene si se realizeaza o data la 5 ani.Inregistrarile se vor face manualConform anuntului ... citeste toata stirea