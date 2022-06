Anul acesta vor fi reparate 4 dintre cele 153 de adaposturi civile din municipiul Brasov

Dupa izbucnirea conflictului militar din Ucraina, Primaria Brasov a inceput sa faca inventarul adaposturilor civile din oras, sa le evacueze, ca apoi sa inceapa repararea lor, in limita bugetului disponibil. Primele doua etape au fost parcurse. In oras au fost identificate 153 de adaposturi, acestea au fost verificate, s-a constat "starea tehnica necorespunzatoare" si au fost eliberate de muraturi sau de diversele obiecte depozitate in ele. A treia etapa, cea a reparatiilor, este in pregatire. ... citeste toata stirea