Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma ca din anul scolar 2024-2025 se va decide, in baza unei analize, daca impartirea in module va fi mentinuta sau nu.Ligia Deca afirma ca in perioada urmatoare va primi o analiza referitoare la oportunitatea impartirii anului scolar in module, ea anuntand ca din anul scolar 2024-2025 se va decide daca acest sistem va fi mentinut."Pentru module am promis, atunci cand am preluat mandatul, o analiza dupa primul an de implementare. Primul an de implementare ... citeste toata stirea