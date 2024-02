Vesti proaste pentru pasionatii de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare.Tarom va inchide ruta Bucuresti-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anuntat ca cel putin 20 de rute operate spre si dinspre sase aeroporturi din Romania au fost suspendate si nu vor mai fi disponibile in sezonul de vara al anului 2024.Vesti proaste pentru pasionatii de calatori sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta ... citeste toata stirea