Cetatenii romani care beneficiaza de pensii platite de statul italian, dar si-au transferat plata acestor drepturi in Romania, trebuie sa indeplineasca rapid o serie de formalitati, pentru a nu li se bloca plata banilor. Anuntul a fost facut de catre Ambasada Romaniei in Italia, care a detaliat si formalitatile necesare.Potrivit regulilor, pensionari romani trebuie sa trimita catre Citibank, pana la data de 18 iulie, un certificat de viata. In acest moment, INPS (Institutul national pentru ... citeste toata stirea