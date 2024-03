Apa gratuita: la primarie, la firma, la restaurant

Institutiile publice, restaurantele, cantinele si serviciile de catering vor trebui sa ofere clientilor, in mod gratuit, apa potabila din reteaua de distributie. Proiectul de lege (o transpunere a unei directive europene) a fost adoptat pe 19 martie 2024 de Camera Deputatilor, camera decizionala in acest caz.Potrivit legii, vor avea obligatia de a furniza, la cerere si in mod gratuit, apa potabila de la robinet:a) autoritatile si institutiile administratiei publice ... citește toată știrea