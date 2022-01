Apa mai scumpa: facturile majorate vin din februarie

De la 1 ianuarie, apa si canalizarea la Brasov sunt mai scumpe. Pretul mai mare se va regasi in factura primita in luna februarie, aferenta consumului pentru ianuarie. "Noile tarife sunt aplicate de la 1 ianuarie 2022, astfel ca pretul pentru un metru cub de apa este de 4,86 lei, cu 25 de bani mai mult, iar cel de canalizare este 3,35 lei, cu 18 bani in plus. Preturile includ TVA. Ca urmare, utilizatorii platesc 8,21 lei pentru un metru cub, fata de 7,78 lei, cat a fost in decembrie 2021", a ... citeste toata stirea