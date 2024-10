Apa va fi oprita joi pe mai multe strazi din cartierele Astra si Stupini

Compania Apa Brasov anunta lucrari in cartierele Astra si Stupini.Compania Apa Brasov va efectua joi, 31 octombrie lucrari la retea, astfel mai multe strazi din cartierele Astra si Stupini vor ramane fara apa potabila.In cartierul Astra, se vor efectua lucrari de deviere a unei conducte in intervalul orar 08.00-14.00.Joi, 31 octombrie 2024, vor fi executate lucrari de deviere a unei conducte de mari dimensiuni, in cartierul Astra, din municipiul Brasov. Zona afectata este cuprinsa intre ... citește toată știrea