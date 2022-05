APAH-RO solicita finantarea si implementarea "Planului-cadru national pentru controlul hepatitelor"

Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atentioneaza autoritatile asupra incetinirii masurilor necesare pentru eliminarea hepatitelor virale din tara noastra pana in 2030, conform calendarului propus de OMS si agreat de Romania. In acest sens, in opinia APAH-RO, toti factorii decizionali ar trebui sa se concentreze pe realizarea a trei obiective in viitorul apropiat. Acestea au fost dezbatute in cadrul mesei rotunde "Hepatitele virale post-pandemie - drumul spre ... citeste toata stirea