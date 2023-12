Avand in vedere ca din 30 noiembrie intra in vigoare Sistemul Garantie Returnare, aparatele de inteligente de colectare a deseurilor reciclabile cunoscute sub denumirea "PET-rica" raman fara "obiectul muncii". Deocamdata, Primaria Brasov nu le-a gasit un "nou serviciu", insa ia in considerare ca aparatele sa fie amplasate in oras, ca masura de sprijin a comerciantilor."Munca de pionierat a lui PET-rica este transpusa acum in legislatia nationala, prin Sistemul Garantie - Returnare. In aceste ... citeste toata stirea