Renumitul medic neurochirurg, prof. dr. Vlad Ciurea, sustine ca alcoolul distruge creierul, in special cand este consumat in cantitati mari. Potrivit acestuia, alcoolul trebuie consumat ocazional, "doar la nivel de placere, nu de satietate"."Alcoolul distruge neuronii. Sunt persoane care vin foarte speriate si spun ca le-a aparut atrofie cerebrala. Cum pot eu, in acel moment, sa ii spun ca a baut alcool? Foarte vag incep sa ii spun ca a mai consumat, din cand in cand, alcool, si atunci ... citeste toata stirea