Joi, 24 februarie 2022, Sectia de Politie Rurala Hoghiz a fost sesizata de catre o femeie din localitatea Apata, judetul Brasov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu la data de 23 februarie a.c., in jurul orei 19.00 si nu a revenit pana in prezent.In jurul orelor 22.30, cazul a fost facut public, in speranta ca sunt persoane care stiu ceva despre copila ... citeste toata stirea