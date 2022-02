Apel de la Brasov pentru Aron, copilul mutilat de caini

Asociatia Kastel din judetul Brasov a lansat o campanie de strangere a fondurilor pentru a veni in sprijinul lui Aron, copilul de 10 ani din Sfantu Gheorghe, aflat in stare grava la spital dupa ce saptamana trecuta a fost atacat de caini in timp ce se intorcea de la scoala spre casa.Intr-un apel lansat pe Facebook, reprezentantii Asociatiei au scris ca baiatul, ramas orfan de tata in urma cu un an, locuieste in prezent impreuna cu mama sa, intr-o casa modesta de la marginea orasului, fara ... citeste toata stirea