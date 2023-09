Apelul de selectie pentru profesorii care vor elabora planurile-cadru pentru liceu va fi lansat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Profesorii care vor scrie noile planuri-cadru pentru liceu, alesi prin selectie publica, vor fi platiti pentru participarea in comisii. Procedura pentru constituire a grupurilor de lucru pentru elaborarea sau revizuirea planurilor-cadru a fost avizata in 4 septembrie, in Comisia de Dialog Social, potrivit Edupedu.Metodologia pentru ... citeste toata stirea