Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie", a anuntat marti IPJ Brasov, de aceasta data fiind vorba de un caz atipic."In fapt, pe 24 ianuarie, in jurul orei 14.40, politistii au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 de catre un barbat, in varsta de 40 ani, cu privire la faptul ca intre acesta si concubina ... citeste toata stirea