Duminica, 17 septembrie, in jurul orei 22.00, in baza unei sesizari primite la 112, potrivit careia "un conducator auto are un comportament nefiresc in trafic", politistii s-au deplasat pe strada Principala din comuna Tarlungeni, unde au depistat autoturismul in cauza, fiind oprit pe partea dreapta a carosabilului cu luminile de avarii in functiune."La volanul acestuia au identificat un tanar, de 26 de ani, din municipiul Brasov, care se afla intr-o pozitie ... citeste toata stirea