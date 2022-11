Apel la 112: Mama batuta de "copilul" cu care se imbatase

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Codlea au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie", dupa ce au fost chemati, prin 112, de o mama batuta de "copilul" cu care se imbatase."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, 9 noiembrie, in jurul orei 18.00, un barbat, in varsta de 41 ani, ar fi consumat bauturi alcoolice impreuna cu mama sa, la locuinta comuna a acestora situata in municipiul ... citeste toata stirea