Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) continua autorizarea la plata a cererilor depuse in Campania 2022 .APIA a autorizat la plata in perioada16 octombrie 2022 - 5 mai 2023, suma totala de 2,78 miliarde euro, din care:Campania 2022 in valoare de 2,66 miliarde euro, astfel:1,8 miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA);512,24 milioane de euro dinFondul European Agricol pentru ... citeste toata stirea