APIA a autorizat la plata, in prima zi a Campaniei de plati in avans, suma de 35,53 milioane de euro

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in prima zi de debut a Campaniei de plati in avans aferenta anului de cerere 2024, a fost autorizata la plata suma de 35.530.415,19 euro, reprezentand avans pentru un numar de 50.137 fermieri.Cuantumurile stabilite pentru anul de cerere 2024 (prezentate in Anexa) se regasesc in Ordinul OMADR nr. 385/15.10.2024 pentru aprobarea in anul 2024 a realocarii sumelor si stabilirea conditiilor de acordare a avansului pentru ... citește toată știrea