APIA a dat startul platilor in avans pentru Campania 2022

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 16.10.2022, a demarat Campania de plata in avansa fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1209/2022 privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici ... citeste toata stirea