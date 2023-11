In perioada 16.10.2023 - 26.11.2023, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a autorizat la plata avansului aferent Campaniei 2023 suma de 843.935.993,45 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) + cofinantare de la Bugetul National (BN1) si Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI), pentru un numar de 662.586 de fermieri.Reamintim ca in cadrul Campaniei 2023, APIA acorda avansuri in cuantum de 70% din ... citeste toata stirea