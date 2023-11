Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat o crestere de 15,2%, in primele zece luni ale anului, in comparatie cu intervalul similar din 2022, marja in care autoturismele "electrificate" au avut un salt 31,8% si o cota de piata de 23,8%, conform statisticii publicata, miercuri, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).Pe piata nationala, topul primelor zece marci de autoturisme si autovehicule comerciale, este condus de Dacia - cu 39.244 de unitati, urmata de ... citeste toata stirea