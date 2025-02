APIA Brasov a intrat in epoca digitalizarii

De anul acesta, agriculturii din judetul Brasov nu vor mai fi nevoiti sa mearga la punctele de lucru ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Anuntul a fost facut joi, 29 februarie, de reprezentantii agentiei, in timpul sedintei Colegiului Prefectural."In acest an, cererile de plata la Centrul Judetean Brasov al APIA se depun in perioada 3 martie - 30 mai, nefiind necesara prezentarea la sediul acestei ... citește toată știrea