Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) elibereaza, incepand de miercuri, 11 iulie 2023, adeverinte pentru beneficiarii interventiilor in sectorul zootehnic, gestionate de APIA, respectiv pentru: sprijin cuplat pentru venit la vaci de lapte, carne de vita, bivolite de lapte, ovine-caprine, viermi de matase. Adeverintele sunt eliberate in baza conventiilor incheiate de APIA cu institutii bancare si nebancare si cu fondurile de garantare in domeniul agricol. Aceste conventii se ... citeste toata stirea