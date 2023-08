Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, in primele sapte luni din 2023, cu 22,2%, in comparatie cu perioada similara a anului anterior, iar autoturismele "verzi" au inregistrat un salt 36,5% si au ajuns la o cota de piata de 22,9%, potrivit datelor de la Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).Conform statisticii oficiale, pe piata nationala, in topul primelor zece marci de autoturisme si autovehicule ... citeste toata stirea