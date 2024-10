APIA: Peste 109 milioane de euro au intrat in contul fermierilor in cadrul campaniei 2024

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 401.391 fermieri, cu o suma totala de peste 172,86 milioane de euro (860,07 milioane de lei), in cadrul campaniei de plati in avans aferenta anului de cerere 2024, a anuntat, luni, APIA.Pana in prezent au intrat in contul a 280.792 de beneficiari suma de peste 109,30 milioane de euro, respectiv (543,84 milioane de lei).In ... citește toată știrea