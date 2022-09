Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitatile utilizate in perioada 1 aprilie - 30 iunie 2022 (trimestrul II/2022), in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 si OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 186.542.527 ... citeste toata stirea