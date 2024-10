APIA plateste peste 239 milioane lei pentru motorina aferenta trimestrului II al anului 2024

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin intermediul Centrelor Judetene, efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie 2024 (trimestrul II 2024), in conformitate cu HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 239.141.753lei si se acorda unui numar de 17.638 beneficiari, pentru cantitatea de 136.968.678,543 ... citește toată știrea