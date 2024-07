APIA primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina aferente trimestrului II al anului 2024

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza beneficiari ca pana la data de 31 iulie 2024 inclusiv, primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrului II 2024 (01.04.2024 - 30.06.2024). Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare ca diferenta dintre rata accizei standard si rata accizei reduse si are o valoare unitara de 1,746 lei/litru. Pentru motorina ... citește toată știrea