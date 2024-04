Aplicarea de substante sau fertilizanti cu drone agricole costa 100 de lei pe hectar in Romania

Aplicarea de substante cu drone agricole costa, in Romania, in medie 100 de lei la hectar, potrivit furnizorilor de astfel de servicii. Clientii sunt ferme de toate marimile, iar preturile variaza in functie de suprafata acoperita, putand scadea la 70 de lei pe hectar la suprafetele mari si ajunge la 200 de lei pe hectar in functie de ce relief este in zona, cate parcele sunt sau ce produse sunt folosite, potrivit unei reprezentate a Drone Agricole Riagro.Dronele sunt utilizate pentru ... citește toată știrea