Aplicatia pentru atribuirea locurilor din parcarile rezidentiale din Brasov, tot in teste

Brasovenii care vor sa obtina un loc in parcarile de resedinta, vor mai avea de asteptat o perioada pana sa se poata inscrie la procedurile de atribuire. Licitatiile in format fizic au fost suspendate de Primaria Brasov "pe repede inainte" inca din luna septembrie a anului trecut, cu promisiunea ca va fi pusa la punct o platforma online pentru derularea procedurii, insa acest lucru nu s-a intamplat.De altfel, potrivit explicatiilor reprezentantilor Primariei Brasov din 11 martie, in aceasta ... citește toată știrea