Aplicatia SUMAL, care urmareste transporturile de lemne, va beneficia de servicii de analiza in timp real, bazate pe Inteligenta Artificiala

Ministerul Mediului va apela la servicii bazate pe Inteligenta Artificiala (AI) pentru a fi verificate avizele de transport pentru masa lemnoasa si fotografiile aferente, incarcate in aplicatia SUMAL 2.0, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, scrie Agerpres.Oficialul a transmis ca decizia are la baza faptul ca volumul de date incarcate in sistem este "intr-adevar imens si greu de verificat bob cu bob, daca nu cumva chiar ... citește toată știrea