Agentia de Protectie a Mediului (APM) Brasov afirma ca, in primele noua luni ale acestui an, in judet s-au inregistrat 96 de cazuri de pagube produse de ursi si lupi, la culturile agricole, animale domestice si autovehicule. Ca urmare, au fost inregistrate dosare de pagube in valoare de peste 460.000 de lei."In perioada 01.01.2023 - 30.09.2023, la nivelul jud. Brasov s-au inregistrat un numar de ... citeste toata stirea