Apostolii Domnului. Sfantul Apostol Andrei, primul propovaduitor al Evangheliei la geto-daci

Am vazut care au fost membrii din familia lui Iisus care l-au urmat pe calea trasata de El, si anume sa-i vesteasca invatatura in toata lumea dupa cum le-a poruncit tuturor din cercul celor 12 si a celor 70: ,,Drept aceea, mergand invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, invatandu-le sa pazeasca toate cate v-am poruncit voua". (Matei 28, 19-20) Vom incepe cu cei mai apropiati dintre colaboratorii Sai si vom sfarsi apoi cu femeile din jurul lui ... citește toată știrea