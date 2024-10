Apostolii lui Hristos: Infiintarea Bisericii crestine

Asa cum Moise este fondatorul iudaismului si Mahomed a fondat islamismul, din punct de vedere istoric crestinismul este fondat de Iisus Hristos. La inceput a pornit ca o secta ce s-a desprins din cadrul iudaismului, initiata de un profet evreu itinerant- Iisus Hristos, miscare care isi are originile in cadrul iudaismului mesianic, devine in timp o adevarata forta religioasa si politica, o institutie care are la ora actuala anti-corpi foarte puternici si un cuvant greu de spus chiar si pe plan ... citește toată știrea