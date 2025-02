Apostolii lui Hristos. Sfantul Petru: ,,Cel ce va chema numele Domnului se va mantui"

In ziua Pogorarii Sfantului Duh, prin predica sa, Petru a convertit nu mai putin de trei mii de oameni la credinta in Iisus Hristos, dupa ce apostolii au inceput sa predice iar fiecare evreu din diaspora care nu mai cunostea limba stramosilor, sau straini de-a dreptul, i-au auzit pe apostoli vorbind in limba lor. Era o harisma pe care ei au dobandit-o drept consecinta a Pogorarii Sfantului Duh asupra lor. ,,Parti si mezi si elamiti si cei ce locuiesc in Mesopotamia, in Iudeea si in Capadocia, ... citește toată știrea