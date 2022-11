Startul sarbatorilor de iarna se va da in 5 decembrie, in Fagaras o data cu aprinderea luminilor de sarbatori.Tot atunci va avea loc si deschiderea Targului de Craciun, in parcul central din fata Primariei Municipiului Fagaras.Pentru ca ne dorim sa cream o atmosfera de sarbatoare incarcata de bucurie, de lumina, de colinde in care sa domine voia buna, completata cu mirosul de vin fiert si gogosi, ii invitam pe comerciantii ... citeste toata stirea