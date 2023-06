Aproape 100 de brasoveni se pot inscrie, in luna iunie, la cursuri de formare profesionala in cele mai cautate meserii de pe piata muncii.ANOFM informeaza ca in luna iunie, deschide 140 de programe de formare profesionala la nivel national, la care vor participa peste 2.000 de persoane.Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza in luna iunie 2023, 140 de cursuri de formare profesionala pentru un numar de 2.095 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii ... citeste toata stirea