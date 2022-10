Aproape 200 de pariuri sportive online au fost trucate de angajatii unei case de pariuri. Care a fost metoda folosita

Politistii de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti efectueaza, marti dimineata, sase perchezitii in Capitala si in judetul Ialomita si pun in aplicare 26 de mandate de aducere, in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi, pe numele angajatilor unei case de pariuri acuzati de frauda informatica.Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca suspectii lucreaza la o firma care se ocupa de pariurile sportive apartinand casei ... citeste toata stirea