La prima proba scrisa a examenului national de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 (Limba si literatura romana) au fost prezenti 2.990 de candidati (peste 99% din totalul candidatilor inscrisi). 2.835 de candidati prezenti astazi provin din promotia curenta si 155 din promotiile anterioare. Proba s-a desfasurat in 13 centre de examen organizate in 14 locatii in ... citeste toata stirea