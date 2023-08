Dupa ce cu ocazia Targului de Craciun, Primaria Brasov a primit un avertisment din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, fiindca nu avea autorizatie de securitate la incendiu, acum, edilii vor sa intocmeasca un plan in acest sens pentru Piata Sfatului.Astfel, edilii au semnat cu firma brasoveana Clauro Pro Design un contract in vederea intocmirii documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru amenajarile temporare in aer liber ce vor fi ... citeste toata stirea