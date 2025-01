Aproape 35 de milioane de lei, restaurarea vechiului orfelinat din vecinatatea Portii Schei

Primaria Brasov vrea sa repuna in valoare cladirea monument istoric de pe strada Poarta Schei nr. 14, Casa Tartler, care, in prezent, este foarte degradata si incadrata in clasa a III-a de risc seismic. Potrivit proiectului tehnic prezentat CL, costul total este estimat la suma de 34.819.896,06 lei (cu TVA) din care constructia si montajul au o valoare de 20.620.133,04 lei (cu TVA).Istoria imobilului este una bogata. Unul dintre "chiriasi" ar fi fost chiar Vlad Tepes cu ocazia vizitelor sale ... citește toată știrea