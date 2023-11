Un numar de 390 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 46 de pacienti.Din totalul pacientilor internati in prezent 30 sunt minori, dintre care 29 sunt tratati in sectii si unul la ATI.In ultima ... citeste toata stirea