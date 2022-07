Aproape 50% dintre profesori considera ca programa scolara este prea incarcata

Programa incarcata sau inadaptata, obligatii birocratice, sprijin scazut de la nivelul Ministerului Educatiei si insuficiente dotari digitale pentru scoli sunt probleme indicate de catre profesori ca principale obstacolele in calea performantei, releva un sondaj World Vision.Organizatia a realizat un prim chestionar online de consultare, completat de 375 dintre cele 570 cadre didactice inscrise in prima saptamana dupa lansare."Pentru respondentii la chestionar, principalele obstacole care ... citeste toata stirea