Aproape 55.000 de tineri cu varste sub 30 de ani angajati in 2023, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca

Ministerul Muncii anunta luni ca 144.067 de tineri cu varste sub 30 de ani au fost inclusi pe parcursul anului 2023 in masuri active de ocupare derulate prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, iar dintre acestia, 54.759 de tineri au fost incadrati in munca."Aproape 55.000 de tineri cu varste sub 30 de ani angajati in 2023 ca urmare a ... citește toată știrea