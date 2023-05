Valoarea creditelor ipotecare acordata in Romania, in primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, in crestere cu 1,3% fata de aceeasi perioada din 2022, iar 58,2% dintre locuintele vandute au fost cumparate cu bani cash, reiese dintr-un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara, pe baza statisticilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si citat de Agerpres.Conform SVN Credit Romania, procentul locuintelor cumparate printr-un credit ... citeste toata stirea