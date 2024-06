Aproape 800 de cazuri noi de rujeola, in ultima saptamana, in Romania

Un numar de 791 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica.Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat 17 decese din cauza rujeolei.In ultima saptamana a fost raportat un deces la un copil in varsta de un an si 6 luni fara ... citește toată știrea