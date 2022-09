Aproape "batut in cuie"

Cu doar cateva zile inainte de inceperea noului an scolar, situatia elevilor de la Colegiul "Grigore Antip" este aproape lamurita si "batuta in cuie". Din cauza lucrarilor de conformare la normele ISU facute la cladirea de la "Antipa", elevii vor fi vor invata, cel putin cateva luni din acest an scolar, la Colegiul National de Informatica "Grigore Moisil", in schimbul de dupa-amiaza. Sunt 20 de clase care vor fi mutate si o mare pare dintre elevi vor incepe cursurile dupa ora 13.00, au anuntat ... citeste toata stirea