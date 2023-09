La Brasov s-au cumparat pana acum 1886 de ani de vechime la Casa Judeteana de Pensii! Actul normativ emis in 2020 le permitea romanilor sa-si cumpere vechime prin plata contributiei de asigurari sociale. Perioada prin care se poate cumpara retroactiv vechime de pana la 6 ani a fost prelungita printr-un act normativ intrat in vigoare in aceste zile. Astfel, vechimea mai poate fi cumparata retroactiv pana la 31 decembrie 2024."La nivelul Casei Judetene de Pensii Brasov au fost incheiate in ... citeste toata stirea