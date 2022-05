In cursul zilei de marti, 24 mai, in jurul orei 14.35, un barbat, in varsta de 49 ani, care conducea un autovehicul pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Brasov, a acrosat doua autovehicule, ce se aflau parcate."Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcooluluii in aerul expirat rezultatul a fost 1,82 mg/l alcool pur. Prin ... citeste toata stirea